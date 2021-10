Francesco Oppini dopo la lite parla per la prima volta del rapporto con Tommaso Zorzi (e svela per chi tifa al Gf Vip 6!) (Di domenica 10 ottobre 2021) Francesco Oppini tra i protagonisti del Gf Vip 5, è stato ieri sera ospite di Giada di Miceli a Radio Radio. Nel programma Non Succederà Più, il figlio di Alba Parietti ha risposto a tutte le domande della conduttrice, sbilanciandosi anche sull’attuale edizione del reality. Mi piace molto Manuel Bortuzzo, gli altri li devo studiare un po’. Mi piace molto Aldo Montano, lo trovo cambiato negli anni, lo trovo maturato e a modo, quindi mi piace parecchio. Contrariamente a pelle non mi va a genio – parlare di antipatie è difficile – è Alex Belli e Soleil Sorge. Sono lontani dal mio modo di essere e di pensare. Alex Belli lo vedo esattamente uguale alle fiction che ha sempre fa. E’ molto furbo. Troppo perfetto. Quando uno è troppo perfetto c’è qualcosa che non torna. Invece Soleil non mi è piaciuta in varie situazioni dove ha portato poco ... Leggi su isaechia (Di domenica 10 ottobre 2021)tra i protagonisti del Gf Vip 5, è stato ieri sera ospite di Giada di Miceli a Radio Radio. Nel programma Non Succederà Più, il figlio di Alba Parietti ha risposto a tutte le domande della conduttrice, sbilanciandosi anche sull’attuale edizione del reality. Mi piace molto Manuel Bortuzzo, gli altri li devo studiare un po’. Mi piace molto Aldo Montano, lo trovo cambiato negli anni, lo trovo maturato e a modo, quindi mi piace parecchio. Contrariamente a pelle non mi va a genio –re di antipatie è difficile – è Alex Belli e Soleil Sorge. Sono lontani dal mio modo di essere e di pensare. Alex Belli lo vedo esattamente uguale alle fiction che ha sempre fa. E’ molto furbo. Troppo perfetto. Quando uno è troppo perfetto c’è qualcosa che non torna. Invece Soleil non mi è piaciuta in varie situazioni dove ha portato poco ...

Advertising

infoitcultura : Tommaso Zorzi, Francesco Oppini rompe il silenzio: finalmente la verità - Oppiners1 : RT @RattaDiFranci: Comunque sia: che UOMO. Sempre più fiera di seguire Francesco Maria Oppini e di essere una Ratta. Non è Dio, sbaglia anc… - D19926077 : RT @RattaDiFranci: Comunque sia: che UOMO. Sempre più fiera di seguire Francesco Maria Oppini e di essere una Ratta. Non è Dio, sbaglia anc… - TZ_Alessandra : RT @RattaDiFranci: Comunque sia: che UOMO. Sempre più fiera di seguire Francesco Maria Oppini e di essere una Ratta. Non è Dio, sbaglia anc… - verobicchiere : x: hai abbandonato il gioco Francesco Oppini: -