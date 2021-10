Festa abusiva finisce nel sangue nel Napoletano, 19enne accoltellato con 5 fendenti (Di domenica 10 ottobre 2021) Pompei. Una Festa abusiva, a Pompei, è finita nel sangue, dove un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato. Il giovane si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. La vicenda è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 ottobre 2021) Pompei. Una, a Pompei, è finita nel, dove un ragazzo di 19 anni è stato. Il giovane si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, anche se non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. La vicenda è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Festa abusiva Rave nella notte dentro la necropoli etrusca Gli agenti della polizia, vigili urbani e carabinieri sono riusciti ad identificare 27 persone tra i partecipanti alla festa abusiva mentre altri sarebbero riusciti a fuggire a bordo delle loro auto. ...

Castellammare, maxi party clandestino accoltellato ragazzo di Agerola Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Tragedia sfiorata durante una festa abusiva , un maxi party clandestino con duemila ragazzi di Castellammare. Durante la festa è stato accoltellato un ragazzo di 19 anni di Agerola. Colpito con cinque fendenti nella serata di ieri,...

Accoltellato durante una festa abusiva con duemila ragazzi a Pompei: 19enne in prognosi riservata La Repubblica 19enne accoltellato durante una festa abusiva a Pompei: è in prognosi riservata Accoltellato durante un party clandestino. Tra duemila ragazzi delle scuole superiori di Castellammare, arrivati a Pompei per scatenarsi nel giardino di un locale diventato discoteca all'aperto, un di ...

Rave nella notte dentro la necropoli etrusca SESTO FIORENTINO: Hanno organizzato una festa abusiva all'interno di una zona archeologica. L'arrivo di sirene e lampeggianti ha provocato la fuga dei partecipanti ...

