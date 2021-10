Camaño: «Lautaro è molto felice a Milano e all’Inter» (Di domenica 10 ottobre 2021) Camaño, agente di Lautaro, ha confermato la felicità del Toro all’Inter Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito all’Inter in un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole sull’attaccante nerazzurro e su Vlahovic. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’INTER «Lautaro è molto felice a Milano e all’Inter. Non conosco la situazione di Vlahovic nel dettaglio, ma parliamo di un attaccante veloce, tecnico e forte. Può giocare in qualsiasi big. Sicuramente sarebbe bello se il serbo restasse in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021), agente di, ha confermato la felicità del ToroAlejandro, agente diMartinez, ha parlato del futuro del suo assistitoin un’intervista a Tuttosport. Ecco le sue parole sull’attaccante nerazzurro e su Vlahovic. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SULL’INTER «. Non conosco la situazione di Vlahovic nel dettaglio, ma parliamo di un attaccante veloce, tecnico e forte. Può giocare in qualsiasi big. Sicuramente sarebbe bello se il serbo restasse in Italia». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Ag. Lautaro: 'È molto felice a Milano e all'Inter. Vlahovic? La Juve è una grande squadra, ma può giocare in qualsi… - news24_inter : Camaño: «Lautaro è molto felice all’Inter. Vlahovic? Pronto per tutte le big» - FcInterNewsit : ??? L'agente del Toro argentino ????????? conferma una volta di più l'idea di voler continuare in nerazzurro del suo as… - sisonsen : RT @salines_simone: La prima intervista esclusiva da giornalista me l'ha rilasciata Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez e che ring… - vivoperlinter : Vi riportiamo nuovamente l'esclusiva del nostro @salines_simone con l'agente di #Lautaro Martinez, Alejandro Camano… -

Ultime Notizie dalla rete : Camaño Lautaro Camaño: "Lautaro è molto felice a Milano e all'Inter" Camaño, agente di Lautaro, ha confermato la felicità del Toro all'Inter Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro del suo assistito all'Inter in un'intervista a Tuttosport. ...

Esclusiva - Inter, intervista a Camano: "Vi dico tutto su Lautaro" Sul rinnovo del contratto di Lautaro , Camano non ha voluto parlare di cifre, anche se le voci delle ultime ore parlano di due perni fondamentali della nuova intesa: un ingaggio di circa 6,2 milioni ...

Carlo Nesti: “Il harakiri di chi ha fischiato Donnarumma” TUTTO mercato WEB , agente di, ha confermato la felicità del Toro all'Inter Alejandro, agente diMartinez, ha parlato del futuro del suo assistito all'Inter in un'intervista a Tuttosport. ...Sul rinnovo del contratto di, Camano non ha voluto parlare di cifre, anche se le voci delle ultime ore parlano di due perni fondamentali della nuova intesa: un ingaggio di circa 6,2 milioni ...