Cacciatore scivola | perde l' equilibrio e spara due colpi all' amico

(Di domenica 10 ottobre 2021) La battuta di caccia stava per trasformarsi in tragedia. Attimi di terrore nella mattinata di oggi, verso le 11.30, quando in un campo di Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, undi ...

ilgazzettino.it

La battuta di caccia stava per trasformarsi in tragedia. Attimi di terrore nella mattinata di oggi, verso le 11.30, quando in un campo di Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, undi 58anni ha improvvisamente perso l'equilibrio e, cadendo, ha inavvertitamente esploso due colpi dal suo fucile che hanno colpito un amico . Leggi anche > Durante una battuta di caccia tra ...MEDUNA DI LIVENZA - Poteva avere ben altre conseguenze l'incidente di questa mattina tra quattro cacciatori in territorio comunale a Meduna di Livenza. L'episodio è accaduto verso le 11:30 in via ...La battuta di caccia stava per trasformarsi in tragedia. Attimi di terrore nella mattinata di oggi, verso le 11.30, quando in un campo di Meduna di Livenza, in provincia di Treviso, un cacciatore di..Incidente di caccia a Meduna, stamattina alle ore 11.30 in via Malute. Durante pausa di una battuta tra 4 cacciatori, uno ...