Bottas ha vinto il Gp di Turchia | solo quarto il ferrarista Leclerc

AGI - Valtteri Bottas su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Turchia, sedicesima prova del mondiale di Formula 1, precedendo la Red Bull di Max Verstappen che grazie al secondo posto torna in testa al mondiale. Sul circuito dell'Istanbul Park bagnato per la pioggia buon quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc alle spalle di Sergio Perez. solo quinto Lewis Hamilton la cui rimonta dall'undicesimo posto di partenza è stata rallentata da una strategia sbagliata per i pitstop. Buon ottavo posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz che è risalita dall'ultima fila. Bottas è partito dalla pole e ha dominato la corsa perdendo il primo posto solo per qualche giro dopo il pitstop. "È passato un bel po' di tempo dall'ultima vittoria e mi sento bene, questa ...

