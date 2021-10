Basket, Serie A1 2021-2022: Bologna batte Pesaro 87-66 cronaca e tabellino (Di domenica 10 ottobre 2021) Fortitudo Bologna batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 87-66 nella sfida valida per la terza giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket e conquista il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Robin Benzing con 23 punti davanti al suo compagno di squadra Leonardo Totè che si ferma a quota 14. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Ashley che porta la sua squadra a chiudere la prima frazione in vantaggio 20-15. Il secondo quarto è invece più equilibrato, ma comunque a favore di Bologna che in questi 10 minuti segna 17 punti e ne subisce 15, andando negli spogliatoi col risultato di 37-30. Anche il ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) FortitudoCarpegna Prosciuttoper 87-66 nella sfida valida per la terza giornata dellaA1die conquista il suo primo successo in questa stagione. Il miglior marcatore della partita è Robin Benzing con 23 punti davanti al suo compagno di squadra Leonardo Totè che si ferma a quota 14. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI E CLASSIFICHE Il match parte fortissimo, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno i primi punti. Sugli scudi Ashley che porta la sua squadra a chiudere la prima frazione in vantaggio 20-15. Il secondo quarto è invece più equilibrato, ma comunque a favore diche in questi 10 minuti segna 17 punti e ne subisce 15, andando negli spogliatoi col risultato di 37-30. Anche il ...

