AUKEY LT-T21 | lampada a LED multicolore con Alexa e Google Assistant integrato

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 10 ottobre 2021) Le lampade smart sono sempre più popolari. Rispetto ad unaclassica, unaintelligente può cambiare il colore e l’intensità della luminosità per realizzare atmosfere particolari, come ad esempio in un ristorante, in un hotel o anche semplicemente a casa. Una delle ultime novità è laLT-T21. Si tratta di unaa L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Potrebbe interessarti::LT-ST4: recensione minia LED da tavolo ricaricabileSK-M31: recensione speaker portatile bluetooth con radio FM incorporataWF-R1: recensione ripetitore/ap/router WiFiPL-F1: recensione lente fisheye macro per smartphone ...