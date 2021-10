Uomini e Donne gossip, arriva una segnalazione su Marika: Armando non le interessa? (Di sabato 9 ottobre 2021) Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, Ida Platano ha svelato di aver ascoltato una telefonata di Marika, durante la quale ha dichiarato di non provare alcun interesse per Armando Incarnato. A confermare ciò sarebbe stata resa nota una segnalazione riportata dalla blogger Deianira, in cui Marika spiega in alcuni messaggi ad un’ amica di star conoscendo Armando per diventare popolare. Questa indiscrezione sarà confermata dai comportamenti della dama nel programma? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne news, Massimiliano Mollicone ha già una nuova fidanzata? La segnalazione L’ex tronista è stato sorpreso in dolce compagnia a distanza di poco tempo dalla sua rottura con ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Nelle scorse puntate di, Ida Platano ha svelato di aver ascoltato una telefonata di, durante la quale ha dichiarato di non provare alcun interesse perIncarnato. A confermare ciò sarebbe stata resa nota unariportata dalla blogger Deianira, in cuispiega in alcuni messaggi ad un’ amica di star conoscendoper diventare popolare. Questa indiscrezione sarà confermata dai comportamenti della dama nel programma? Dello stesso argomento potrebberti anche…news, Massimiliano Mollicone ha già una nuova fidanzata? LaL’ex tronista è stato sorpreso in dolce compagnia a distanza di poco tempo dalla sua rottura con ...

