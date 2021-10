Tra Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini un brutto botta e risposta rivela qualcosa di troppo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 9 ottobre 2021) E’ statoa dare il via alcon. L’ex campione di nuoto ha tirato in ballo l’ex collega di vasca nella sua intervista al Corriera della Sera e laleggendo la citazione ha risposto a tono, anzi ha aggiunto anche altro. C’è stato un flirt tra la? A rispondere ècon lungo “nooooo” aggiungendo che si tratta di una leggenda metropolitana, ma questo rumor in passato è stato molto insistente. Ed ecco che l’atleta napoletano è passato alla parte sportiva criticando non poco. Schietto ha raccontato che l’ha vista nascere a Verona e che a 16 anni era ...