Sfrecciano sulla corsia d'emergenza per evitare la fila: ritirate 76 patenti (Di sabato 9 ottobre 2021) ritirate in poche ore 76 patenti, tolti 808 punti e contestate 100 infrazioni . È questo il risultato dei controlli compiuti negli ultimi giorni dalla Polizia per dare 'una stretta al fenomeno dei ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021)in poche ore 76, tolti 808 punti e contestate 100 infrazioni . È questo il risultato dei controlli compiuti negli ultimi giorni dalla Polizia per dare 'una stretta al fenomeno dei ...

Advertising

leggoit : Sfrecciano sulla corsia d'emergenza per evitare la fila: ritirate 76 patenti dalla #Polstrada - Moneta84 : @MarxKarletto Sopratutto quando rischiano di centrarmi la sera dopo le 17 quando sfrecciano verso casa sulla zona pedonale ?? - SonSempreIoEh : una volta sono restato in panne su una superstrada... non è un'esperienza piacevole. mentre sei in macchina che asp… - Triplete64 : @psyco74 Io lo faccio con quelle che sfrecciano sulla corsia opposta, in autostrada. Pericoloso. Molto. -

Ultime Notizie dalla rete : Sfrecciano sulla Sfrecciano sulla corsia d'emergenza per evitare la fila: ritirate 76 patenti Ritirate in poche ore 76 patenti, tolti 808 punti e contestate 100 infrazioni . È questo il risultato dei controlli compiuti negli ultimi giorni dalla Polizia per dare 'una stretta al fenomeno dei ...

A Napoli arriva il 'bike sharing': peccato non ci sia l'ombra di piste ciclabili Per questo motivo di recente i governi puntano sulla sostenibilità, soprattutto dei mezzi di ... O peggio ancora quando monopattini e biciclette sfrecciano sui marciapiedi rischiando di beccare anziani ...

Sfrecciano sulla corsia d'emergenza per evitare la fila: ritirate 76 patenti Leggo.it "Pericolo bus: sfrecciano verso il deposito" La protesta dei residenti all’incontro del quartiere Braida con la giunta: "Da risolvere anche il caos parcheggi davanti alle Baggi" ...

Palermo, i cinghiali sulle tombe dei Rotoli. L'assessore: "Fermeremo lo scempio" Non c'è pace per i morti al cimitero dei Rotoli, flagellato pure dalla piaga dei cinghiali che fanno incursione sui campi di inumazione e sulle salme sfrattate e riesumate dalle tombe dei privati e ri ...

Ritirate in poche ore 76 patenti, tolti 808 punti e contestate 100 infrazioni . È questo il risultato dei controlli compiuti negli ultimi giorni dalla Polizia per dare 'una stretta al fenomeno dei ...Per questo motivo di recente i governi puntanosostenibilità, soprattutto dei mezzi di ... O peggio ancora quando monopattini e biciclettesui marciapiedi rischiando di beccare anziani ...La protesta dei residenti all’incontro del quartiere Braida con la giunta: "Da risolvere anche il caos parcheggi davanti alle Baggi" ...Non c'è pace per i morti al cimitero dei Rotoli, flagellato pure dalla piaga dei cinghiali che fanno incursione sui campi di inumazione e sulle salme sfrattate e riesumate dalle tombe dei privati e ri ...