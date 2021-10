Scontri al corteo no Green Pass a Roma, attaccata sede Cgil (Di sabato 9 ottobre 2021) Roma (ITALPRESS) – Scontri durante la manifestazione No Green Pass a Roma, alla quale hanno preso parte migliaia di persone. Si sono verificati lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, a piazza del Popolo. Altri Scontri alla sede della Cgil che è stata attaccata e davanti Palazzo Chigi dove la polizia ha cercato di disperdere i manifestanti con lacrimogeni e idranti. Tensioni anche a Milano dove è in corso anche una manifestazione no Green Pass. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato al Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato “la piena solidarietà del Governo per l’assalto avvenuto oggi alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021)(ITALPRESS) –durante la manifestazione No, alla quale hanno preso parte migliaia di persone. Si sono verificati lanci di oggetti contro la polizia, soprattutto sedie, a piazza del Popolo. Altrialladellache è statae davanti Palazzo Chigi dove la polizia ha cercato di disperdere i manifestanti con lacrimogeni e idranti. Tensioni anche a Milano dove è in corso anche una manifestazione no. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha telefonato al Segretario Generale della, Maurizio Landini, per esprimere a lui e a tutto il sindacato “la piena solidarietà del Governo per l’assalto avvenuto oggi alla ...

Advertising

SkyTG24 : Roma, scontri al corteo no Green pass - assaltato blindato - ilfoglio_it : I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferug… - LaStampa : Roma, scontri al corteo no Green Pass: i manifestanti occupano la sede della Cgil - ilpost : Ci sono stati violenti scontri durante un corteo dei “No Green Pass” a Roma - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Scontri al corteo no Green Pass a Roma, attaccata sede Cgil - -