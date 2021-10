Samy eliminato al GF Vip 6 contro Soleil Sorge: “Ha una doppia personalità” (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo l’eliminazione dal GF Vip 6, Samy dice la sua su Soleil Sorge, concorrente con la quale aveva rapporti contrastanti Nella puntata di venerdì 8 ottobre 2021, Samy Youssef è stato eliminato dalla casa del GF Vip 6, nonostante il racconto della sua storia drammatica quando viveva in Egitto. A quanto pare, il modello non è riuscito a fare breccia nel cuore della maggior parte dei telespettatori, poiché ha preferito che rimanesse Amedeo Goria. Una volta giunto in studio da Alfonso Signorini, Samy si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, il ragazzo ha avuto da ridere su Soleil Sorge, concorrente con la quale ha avuto diversi scontri. “Ha una doppia personalità, perché una volta si mostra in un modo e ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo l’eliminazione dal GF Vip 6,dice la sua su, concorrente con la quale aveva rapporti contrastanti Nella puntata di venerdì 8 ottobre 2021,Youssef è statodalla casa del GF Vip 6, nonostante il racconto della sua storia drammatica quando viveva in Egitto. A quanto pare, il modello non è riuscito a fare breccia nel cuore della maggior parte dei telespettatori, poiché ha preferito che rimanesse Amedeo Goria. Una volta giunto in studio da Alfonso Signorini,si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. In particolare, il ragazzo ha avuto da ridere su, concorrente con la quale ha avuto diversi scontri. “Ha una, perché una volta si mostra in un modo e ...

