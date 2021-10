Quando Michetti scriveva di Olocausto parlando di ebrei banchieri e lobbisti (Di sabato 9 ottobre 2021) Un limpido esercizio di benaltrismo, una perfetta esecuzione del “lancio della palla in tribuna”. Si potrebbe definire così l’ultimo articolo di Enrico Michetti su Radio Radio, di cui è opinionista, scovato e riproposto oggi dal Manifesto. Dal titolo “Buonisti per caso o per interesse”, pubblicato il 19 febbraio 2020, il testo scritto dal candidato del centrodestra alle amministrative di Roma, ufficialmente in ballottaggio contro Roberto Gualtieri per il centrosinistra, tira fuori il più classico dei cliché dell’antisemitismo: “Ogni anno – si legge – si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Un limpido esercizio di benaltrismo, una perfetta esecuzione del “lancio della palla in tribuna”. Si potrebbe definire così l’ultimo articolo di Enricosu Radio Radio, di cui è opinionista, scovato e riproposto oggi dal Manifesto. Dal titolo “Buonisti per caso o per interesse”, pubblicato il 19 febbraio 2020, il testo scritto dal candidato del centrodestra alle amministrative di Roma, ufficialmente in ballottaggio contro Roberto Gualtieri per il centrosinistra, tira fuori il più classico dei cliché dell’antisemitismo: “Ogni anno – si legge – si girano e si finanziano 40 film sulla Shoah, viaggi della memoria, iniziative culturali di ogni genere nel ricordo di quell’orrenda persecuzione. E sin qui nulla quaestio, ci mancherebbe. Ma mi chiedo perché la stessa pietà e la stessa considerazione non viene rivolta ai morti ammazzati nelle foibe, nei campi profughi, ...

