Ora solare | perché ogni anno si cambia l’orario?

Leggi su consumatore

(Di sabato 9 ottobre 2021) Sta per arrivare l’ora: ecco spiegato il motivo di questomento che una volta all’ci porta a modificare le nostre abitudini In Italia ed in altri paesi – europei e non – si discute da tempo sulla possibilità di abolire il passaggio da ora legale ad ora. Con la fine degli spostamenti L'articolo proviene da Consumatore.com.