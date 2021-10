Nino D’Angelo: “Non sono e non sarò mai un cantante neomelodico” (Di sabato 9 ottobre 2021) Nino D’Angelo 6tSt lashred · Io non sono e non sarò mai un cantante neomelodico con tutto il rispetto di questi ragazzi, alcuni anche bravi, ma non hanno niente a che vedere con me e la mia storia di cantautore. Il ” Neomelodismo” nasce a metà anni 90, quando Nino D’Angelo aveva già fatto 15 anni di carriera e aveva cantato nei teatri più importanti, tra questi l’ OLIMPIA di Parigi. Aveva girato(anche se di cassetta) tanti film tra cui 2 con Mario Merola, alcuni con Bombolo e Cannavale e uno addirittura con Regina Bianchi una delle più’ grandi attrici italiane. E poi dico io ma canzoni come “SENZA GIACCA E CRAVATTA, CHESTA SERA, ‘O PATE, LOLITA, JAMMO JA’, BELLA, JESCE SOLE” e tante altre ancora,sono neomelodiche? La colonna ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021)6tSt lashred · Io none nonmai uncon tutto il rispetto di questi ragazzi, alcuni anche bravi, ma non hanno niente a che vedere con me e la mia storia di cantautore. Il ” Neomelodismo” nasce a metà anni 90, quandoaveva già fatto 15 anni di carriera e aveva cantato nei teatri più importanti, tra questi l’ OLIMPIA di Parigi. Aveva girato(anche se di cassetta) tanti film tra cui 2 con Mario Merola, alcuni con Bombolo e Cannavale e uno addirittura con Regina Bianchi una delle più’ grandi attrici italiane. E poi dico io ma canzoni come “SENZA GIACCA E CRAVATTA, CHESTA SERA, ‘O PATE, LOLITA, JAMMO JA’, BELLA, JESCE SOLE” e tante altre ancora,neomelodiche? La colonna ...

