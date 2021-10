Manchester United | Van de Beek può partire a gennaio! Piace in Italia

(Di sabato 9 ottobre 2021) La Juventus è alla ricerca di un centrocampista che possa rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri. L’ultima idea per il centrocampo arriva dall’Inghilterra, precisamente da. Il calciatore in questione è Donny Van De, l’amore tra l’olandese ed ilnon è mai sbocciato veramente. L’ex Ajax sembrerebbe destinato a lasciare i Red Devils. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira il classe 1997 potrebbegià nel mercato di gennaio. Il direttore sportivo Cherubini avrebbe già contattato l’agente del calciatore. La Juventus vorrebbe acquistare Van de Beel con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

