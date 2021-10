I comitati contro il fossile a Cingolani: «Ascoltaci» (Di sabato 9 ottobre 2021) L’orologio del clima fissato sulla facciata del ministero della Transizione ecologica segnava sei anni e 511 giorni prima che il mondo collassi sotto il peso dei cambiamenti climatici, ieri mattina alle 11 a Roma mentre i comitati territoriali arrivati da tutta Italia srotolavano i loro striscioni. In tutto duecento persone, in rappresentanza dei comitati che si battono contro la centrale a carbone dell’Enel di Civitavecchia, l’Ilva di Taranto e le trivelle da Ravenna a Sulmona. «Quella che vedete qui oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) L’orologio del clima fissato sulla facciata del ministero della Transizione ecologica segnava sei anni e 511 giorni prima che il mondo collassi sotto il peso dei cambiamenti climatici, ieri mattina alle 11 a Roma mentre iterritoriali arrivati da tutta Italia srotolavano i loro striscioni. In tutto duecento persone, in rappresentanza deiche si battonola centrale a carbone dell’Enel di Civitavecchia, l’Ilva di Taranto e le trivelle da Ravenna a Sulmona. «Quella che vedete qui oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

StefaniaFalone : RT @ilmanifesto: «No al greenwashing che aiuta il fossile», comitati in piazza contro Cingolani | il manifesto - giovcusumano : RT @ilmanifesto: «No al greenwashing che aiuta il fossile», comitati in piazza contro Cingolani | il manifesto - cuba98w : RT @ilmanifesto: «No al greenwashing che aiuta il fossile», comitati in piazza contro Cingolani | il manifesto - gigicalesso : RT @ilmanifesto: «No al greenwashing che aiuta il fossile», comitati in piazza contro Cingolani | il manifesto - YerleShannara : RT @ilmanifesto: «No al greenwashing che aiuta il fossile», comitati in piazza contro Cingolani | il manifesto -