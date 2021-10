"Ha dato tutto fino all'ultimo giorno ma...". Donnarumma ricoperto di fischi e insulti? Cosa sa Stefano Pioli (Di sabato 9 ottobre 2021) Stefano Pioli ha rilasciato una lunga intervista a Franco Ordine per il Giornale. L'allenatore del Milan sta vivendo un momento di grazia, con la sua squadra che è sempre più competitiva in Serie A e sta vendendo cara la pelle anche al ritorno in Champions League, dove però sono arrivate due sconfitte sfortunate contro Liverpool e Atletico Madrid. Pioli ha però parlato anche del recente passato, e in particolare di Gianluigi Donnarumma. Il numero uno azzurro, protagonista assoluto nella vittoria di Euro 2020, è stato fischiato costantemente dal pubblico di San Siro di fede rossonera in occasione della semifinale di Nations League persa 2-1 contro la Spagna. A riguardo Pioli ha reso delle dichiarazioni piuttosto diplomatiche: “Gigio ha dato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021)ha rilasciato una lunga intervista a Franco Ordine per il Giornale. L'allenatore del Milan sta vivendo un momento di grazia, con la sua squadra che è sempre più competitiva in Serie A e sta vendendo cara la pelle anche al ritorno in Champions League, dove però sono arrivate due sconfitte sfortunate contro Liverpool e Atletico Madrid.ha però parlato anche del recente passato, e in particolare di Gianluigi. Il numero uno azzurro, protagonista assoluto nella vittoria di Euro 2020, è statoato costantemente dal pubblico di San Siro di fede rossonera in occasione della semifinale di Nations League persa 2-1 contro la Spagna. A riguardoha reso delle dichiarazioni piuttosto diplomatiche: “Gigio ha...

