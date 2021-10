Grumo Nevano: multe da 100€ per la puzza da cucina, l’ordinanza fa discutere (Di sabato 9 ottobre 2021) Sta facendo discutere a Grumo Nevano la decisione del primo cittadino Gaetano Di Bernardo di firmare un’ordinanza con la quale si fa divieto di “emissioni maleodoranti nel centro abitato” . In particolare – seppur non se ne faccia riferimento nell’ordinanza – sembrerebbe ci sia in città un odore costante di cucina etnica. Curry, spezie. Cipolla. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Sta facendola decisione del primo cittadino Gaetano Di Bernardo di firmare un’ordinanza con la quale si fa divieto di “emissioni maleodoranti nel centro abitato” . In particolare – seppur non se ne faccia riferimento nel– sembrerebbe ci sia in città un odore costante dietnica. Curry, spezie. Cipolla. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

marcopelosi63 : In uno stadio che ha fatto la storia del calcio in Campania: Stadio Comunale di Grumo Nevano #Napoli #football… - VesuvioLive : “Vietate attività che producono odori molesti”: l’ordinanza di Grumo Nevano che fa discutere - infoitinterno : GRUMO NEVANO. Il Sindaco “Non abbandono il mio paese che va aiutato. Nessuno prenda in ostaggio me e i cittadini” -