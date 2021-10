F1, Sebastian Vettel: “Penso che avremmo potuto fare qualcosa di più” (Di sabato 9 ottobre 2021) Sebastian Vettel ha concluso all’undicesimo posto le qualifiche del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori dell’Aston Martin si prepara a dare battaglia in una competizione che potrebbe essere condizionata dalla pioggia. Il teammate del canadese Lance Stroll ha rilasciato a ‘Speedweek-com’: “Penso che avremmo potuto fare e qualcosa di più, non sono del tutto contento. Vedremo in gara come andrà. Ho fatto del mio meglio, ma purtroppo non è bastato”. Il quattro volte campione del mondo ha continuato dicendo: “Le condizioni della pista non erano affatto male, l’asfalto era per lo più asciutto. C’erano solo poche curve in cui il circuito era ancora umido. Sono sorpreso, solitamente mi ci trovo bene in questa ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021)ha concluso all’undicesimo posto le qualifiche del Gran Premio di Turchia, sedicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori dell’Aston Martin si prepara a dare battaglia in una competizione che potrebbe essere condizionata dalla pioggia. Il teammate del canadese Lance Stroll ha rilasciato a ‘Speedweek-com’: “chedi più, non sono del tutto contento. Vedremo in gara come andrà. Ho fatto del mio meglio, ma purtroppo non è bastato”. Il quattro volte campione del mondo ha continuato dicendo: “Le condizioni della pista non erano affatto male, l’asfalto era per lo più asciutto. C’erano solo poche curve in cui il circuito era ancora umido. Sono sorpreso, solitamente mi ci trovo bene in questa ...

