F1 GP Turchia 2021, Verstappen: “Secondo posto miglior risultato possibile” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Le qualifiche all’inizio sono state piuttosto complicate per via delle condizioni, ma rispetto a ieri siamo riusciti a dare una svolta molto positiva. I giri sono stati piuttosto buoni, anche se nell’ultimo abbiamo perso velocità in rettilineo. E’ stato un bel recupero comparato a ieri, sicuramente è il miglior risultato che potessimo ottenere”. Lo ha detto Max Verstappen, pilota della Red Bull, dopo la prima fila (scatterà Secondo vista la penalità di Hamilton) ottenuta del GP di Turchia di Formula 1. In vista della gara di domani: “Vedremo ciò che riusciremo a fare considerando anche il meteo – prosegue – Dovrebbe andare meglio, il degrado delle gomme sembra piuttosto alto in questo circuito che è comunque molto divertente. Cercherò di recuperare più punti possibile domani”. ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “Le qualifiche all’inizio sono state piuttosto complicate per via delle condizioni, ma rispetto a ieri siamo riusciti a dare una svolta molto positiva. I giri sono stati piuttosto buoni, anche se nell’ultimo abbiamo perso velocità in rettilineo. E’ stato un bel recupero comparato a ieri, sicuramente è ilche potessimo ottenere”. Lo ha detto Max, pilota della Red Bull, dopo la prima fila (scatteràvista la penalità di Hamilton) ottenuta del GP didi Formula 1. In vista della gara di domani: “Vedremo ciò che riusciremo a fare considerando anche il meteo – prosegue – Dovrebbe andare meglio, il degrado delle gomme sembra piuttosto alto in questo circuito che è comunque molto divertente. Cercherò di recuperare più puntidomani”. ...

