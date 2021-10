Costi e dettagli per sostituire la batteria OnePlus 6 con procedura ufficiale (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver maturato un’esperienza diretta in merito, è opportuno tornare sull’argomento toccato alcune settimane fa sul nostro magazine a proposito della sostituzione della batteria per un OnePlus 6 in questo momento. Un po’ l’età del device, un po’ l’impatto avuto dal recente aggiornamento con OxyGenOS 11, hanno notevolmente abbassato l’autonomia di questo smartphone. dettagli e prezzo per sostituire la batteria di OnePlus 6 Alla luce di quanto accennato, considerando anche come mi siano andate le cose in queste settimane, vi riporto in primo luogo quanto premesso dall’assistenza, dopo aver contatto la divisione italiana del produttore per la sostituzione della batteria di OnePlus 6. Qui di seguito, più in particolare, le risposte ... Leggi su optimagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo aver maturato un’esperienza diretta in merito, è opportuno tornare sull’argomento toccato alcune settimane fa sul nostro magazine a proposito della sostituzione dellaper un6 in questo momento. Un po’ l’età del device, un po’ l’impatto avuto dal recente aggiornamento con OxyGenOS 11, hanno notevolmente abbassato l’autonomia di questo smartphone.e prezzo perladi6 Alla luce di quanto accennato, considerando anche come mi siano andate le cose in queste settimane, vi riporto in primo luogo quanto premesso dall’assistenza, dopo aver contatto la divisione italiana del produttore per la sostituzione delladi6. Qui di seguito, più in particolare, le risposte ...

