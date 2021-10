Catania Trovato cadavere con ferite da taglio in un garage | indagano i Carabinieri

Advertising

... forse dopo un incontro 'chiarificatore' che si sarebbe tenuto nel garage dove è statoil ... I carabinieri della compagnia Piazza Dante e del comando provinciale di, coordinati dalla ...Giallo a, dove il cadavere di un uomo di 42 anni è statodai carabinieri in un garage nel quartiere di Piccanello, in via Fiume. Sul corpo sono presenti diverse ferita di arma da taglio. Sull' ...La vittima, 42 anni, presenta diverse ferite di arma da taglio è stata trovata dai militari dell'Arma in un garage di un condominio in via Fiume. Si indaga per omicidio.Sull’omicidio e’ stato imposto uno stretto riserbo, tanto che il ritrovamento del corpo e’ avvenuto nella notte tra giovedi’ e venerdi’, ma la notizia e’ trapelata soltanto stamattina e non sono state ...