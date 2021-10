Calcio: Dal Pino, ‘giocatori che vanno via a parametro zero grave danno per club’ (Di sabato 9 ottobre 2021) Trento, 9 ott. – (Adnkronos) – “Il problema oggi sono anche i giocatori che vanno via a zero, con un grave danno ai club. Il caso Vlahovic è evidente, pensate al danno che può ricevere il club viola, mentre ci sono miliardi che finiscono nelle tasche di intermediari”. Lo dice il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino nel corso del convegno ‘il Calcio che verrà’ al Festival dello Sport di Trento. Il numero uno della Lega commenta poi il sempre maggior numero di proprietari stranieri in Serie A. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 ottobre 2021) Trento, 9 ott. – (Adnkronos) – “Il problema oggi sono anche i giocatori chevia a, con unai club. Il caso Vlahovic è evidente, pensate alche può ricevere il club viola, mentre ci sono miliardi che finiscono nelle tasche di intermediari”. Lo dice il presidente della Lega Serie A Paolo Dalnel corso del convegno ‘ilche verrà’ al Festival dello Sport di Trento. Il numero uno della Lega commenta poi il sempre maggior numero di proprietari stranieri in Serie A. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Eurosport_IT : Marco Materazzi risponde alle parole di Thuram ???? ?? - DiMarzio : L'intervista di Francesco #Totti: dal paragone tra il calcio di oggi e quello dei suoi tempi fino alla differenza t… - marcofurfaro : Ma come è possibile che la @FIGC e @Atalanta_BC non si siano accorti di una coro ascoltato in diretta TV da un mili… - LALAZIOMIA : Dal Pino: 'Capienza stadi al 75% un'assurdità, presto il 100% o è discriminazione verso il calcio' - fottolesoglie : @7BastianH Chiesa ha tempo, appena scopre che a differenza dei maiali lui può alzare la testa e guardare il cielo,… -