Vaccino | Draghi “La cooperazione tra Governo e imprese salva vite”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19, mostra come latra governi epossa – letteralmente –reumane. Lo sforzo di ricerca delle aziende farmaceutiche è iniziato subito dopo la scoperta dei primi casi di Covid-19”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, intervenendo in videocollegamento al Summit B20. “Grazie all’ingegnosità del settore privato, i vaccini erano pronti poco dopo, mentre normalmente ci vogliono circa dieci anni”, ha aggiunto. “Una campagna di vaccinazione di massa è diventata possibile appena un anno dopo, i governi, da parte loro, hanno fornito generose sovvenzioni per finanziare il lavoro di laboratorio, le sperimentazioni cliniche e la produzione di vaccini. Il settore pubblico ha impegnato somme ...

Quelli che hanno fatto la terza dose cosa faranno? Una quarta con unmodificato? È una ... Cosa pensa di fare il governo? Vedremo se questo tema sarà alla riunione conclusiva del G20, a ...La pandemia, ha osservato ieri il premier Marioal G20 dei Parlamenti, "è finalmente sotto ... È però d'accordo nel dire che "quello che ci ha salvato è stato il", anche se purtroppo non ...ROMA (ITALPRESS) - "Il rapido sviluppo di vaccini efficaci contro il Covid-19, mostra come la cooperazione tra governi e imprese possa - letteralmente - sa ...Grazie ai vaccini anti Covid fine pandemia "finalmente in vista", con 6 miliardi di dosi somministrate in tutto il mondo. Il premier Mario Draghi lo sottolinea in videocollegamento al Summit B20, "un' ...