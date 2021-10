Telefonata Draghi-Berlusconi: “Condiviso il percorso sulla delega per la riforma fiscale” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nemmeno 24 ore dopo l’incontro chiarificatore tra Mario Draghi e Matteo Salvini, arriva la notizia di una Telefonata tra il presidente del Consiglio e Silvio Berlusconi. Dei contenuti non esce oltre il consentito, ma la sostanza è chiara, soprattutto nella descrizione: “Lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia“, fa sapere Palazzo Chigi e in serata twitta pure il numero uno azzurro. I due leader si sono scambiati riflessioni sull’attualità: il Cavaliere e il premier condividono “il percorso avviato sulla delega per la riforma fiscale” e soprattutto hanno discusso “delle prospettive legate alla ripresa economica in atto”. Il presidente del Consiglio chiama Berlusconi nell’ambito delle consultazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nemmeno 24 ore dopo l’incontro chiarificatore tra Marioe Matteo Salvini, arriva la notizia di unatra il presidente del Consiglio e Silvio. Dei contenuti non esce oltre il consentito, ma la sostanza è chiara, soprattutto nella descrizione: “Lungo e cordiale colloquio telefonico con il presidente di Forza Italia“, fa sapere Palazzo Chigi e in serata twitta pure il numero uno azzurro. I due leader si sono scambiati riflessioni sull’attualità: il Cavaliere e il premier condividono “ilavviatoper la” e soprattutto hanno discusso “delle prospettive legate alla ripresa economica in atto”. Il presidente del Consiglio chiamanell’ambito delle consultazioni ...

