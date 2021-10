Teatro San Carlo, inaugurazione con “La Bohème” di Giacomo Puccini (Di venerdì 8 ottobre 2021) In scena da martedì 12 ottobre, al Teatro di San Carlo, ci sarà la prima inaugurazione della Stagione Lirica e di Balletto del Teatro San Carlo con La Bohème di Giacomo Puccini; sul podio Juraj Val?uha. Presentata questa mattina alla stampa, con una nuova produzione del Teatro San Carlo, la prima inaugurazione della Stagione con Leggi su 2anews (Di venerdì 8 ottobre 2021) In scena da martedì 12 ottobre, aldi San, ci sarà la prima inaugurazione della Stagione Lirica e di Balletto delSancon Ladi; sul podio Juraj Val?uha. Presentata questa mattina alla stampa, con una nuova produzione delSan, la prima inaugurazione della Stagione con

Advertising

albertschram : RT @MValpolicella: Il 14 ottobre alle 20.30 il secondo incontro del MFE Valpolicella al Teatro Don Mazza di San Pietro in Cariano. Parlerem… - Capodimonte_mus : #live dal Salone delle Feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte per il #finissage della mostra “Napoli, Napoli.… - MValpolicella : Il 14 ottobre alle 20.30 il secondo incontro del MFE Valpolicella al Teatro Don Mazza di San Pietro in Cariano. Par… - julupus : RT @TeatroSCassiano: Un enorme ringraziamento @Radio24_news #ArmandoTorno per la bellissima intervista #TeatroSanCassiano - StefanoFabrizi1 : Federico Zampaglione con Ho cambiato tante case Tour 2022 il 25 febbraio al Palariviera di San Benedetto e il 26 al… -