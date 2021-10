Quel flirt misterioso e passato tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella: “Com’ero? Scarso? Non funzionava bene?“ (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso della scorsa puntata, Katia Ricciarelli e Giucas Casella si sono lasciati sfuggire un dettaglio osé che riguarderebbe il loro passato. In particolare l’illusionista siciliano si è soffermato sulle esperienze giovanili (anche omosessuali, come rivelato da lui stesso in diretta) e, una volta tornato in salone, con Katia Ricciarelli ha iniziato a chiacchierare a bassa voce ricordando una presunta notte d’amore risalente a diversi anni fa. Alle spiegazioni chieste da Alfonso Signorini, Ricciarelli ha risposto: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”, battuta lasciata cadere senza ulteriori indagini che stasera saranno, invece, affrontate. Cos’è successo davvero tra loro due? E a quando risale la loro ipotetica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel corso della scorsa puntata,si sono lasciati sfuggire un dettaglio osé che riguarderebbe il loro. In particolare l’illusionista siciliano si è soffermato sulle esperienze giovanili (anche omosessuali, come rivelato da lui stesso in diretta) e, una volta tornato in salone, conha iniziato a chiacchierare a bassa voce ricordando una presunta notte d’amore risalente a diversi anni fa. Alle spiegazioni chieste da Alfonso Signorini,ha risposto: “Io se ho fatto qualcosa con lui me lo sono dimenticata”, battuta lasciata cadere senza ulteriori indagini che stasera saranno, invece, affrontate. Cos’è successo davvero tra loro due? E a quando risale la loro ipotetica ...

