Per il trasporto del ferito usano un cavallo addestrato, ma qualcosa non va come dovrebbe: il (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per fortuna le operazioni di soccorso erano una simulazione dimostrativa, andata decisamente male. Per motivi inspiegabili il cavallo si è innervosito mandando giù i soccorritori prima e il manichino ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Per fortuna le operazioni di soccorso erano una simulazione dimostrativa, andata decisamente male. Per motivi inspiegabili ilsi è innervosito mandando giù i soccorritori prima e il manichino ...

Advertising

virginiaraggi : Sono a piazza bocca della verità per la chiusura della mia campagna elettorale. Sto per salire sul palco. Con me ci… - raffaellapaita : È stato un piacere aver incontrato insieme alla bravissima @lisanoja il direttore generale di #Atm, Arrigo Giana, c… - fabiocmancino : RT @CislPuglia: #scuola, #CislPuglia alla @RegionePuglia: ci chiediamo dove sono finite le risorse aggiuntive per il trasporto. Indispensab… - marilenagasbar1 : RT @Pe_1801: Prove tecniche per il 15 ottobre Tutti ammalati e servizio in tilt. È accaduto alla sala operativa trasporto dell'Ente Auton… - VitodeCeglia : #Misure #antiCovid: ecco l’ultima bozza del #MIMS per il #settore del #trasporto e della #logistica -