Pandora Papers | nei paradisi fiscali spuntano anche le società di Roberto Mancini e Gianluca Vialli

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Le ricchezze offshore di, rispettivamente ct e capo delegazione della Nazionale italiana, figurerebbero nei “”, l’archivio segreto svelato dall’inchiesta giornalistica internazionale del consorzio Icij, a cui partecipa“L’Espresso” in esclusiva per l’Italia. È quanto si legge sul sito dell’Espresso. “viene indicato nei documenti come l’azionista di Bastian Asset Holdings, con sede nel paradiso fiscale delle British Virgin Islands – si legge nell’anticipazione de L’Espresso – Nelle stesse carte,è invece qualificato come proprietario di un’altra societa’, la Crewborn Holdings,questa registrata alle BVI”. Nei giorni scorsi, era emersa ...

Ultime Notizie dalla rete : Pandora Papers

...verso la Coop 26Francia batte 32 di rimonta il Belgio e raggiungerà Spagna in finale di Champions League in programma domenica San Siro Mancini e Vialli spuntano intanto neiche ...ECCO COSA SI DEVE SAPERE SULLO SCANDALOSO E VERGOGNOSO SITEMA DI EVASIONE FISCALE DETTO "" , ANCHE SE E' TUTTO,OVVIAMENTE, DA VERIFICARE ED ACCERTARE NEL CONCRETO: Neici sono quattro politici italiani, cantanti, allenatori e mafiosi Di Otto Lanzavecchia - 04/...I nomi dell’allenatore della Nazionale, Roberto Mancini e quello di Gianluca Vialli, capo delegazione degli azzurri agli ultimi Europei, compaiono nell’archivio segreto svelato dall’inchiesta giornali ...Anche la procura ha avviato un'inchiesta separata per capire in che modo abbia gestito affari per centinaia di milioni di dollari tramite aziende con sede nelle Isole Vergini britanniche. Mancini ha a ...