Moda anni 60: la nuova tendenza “good vibes” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Life&People.it iÈ la Moda anni 60 la vera tendenza da seguire questo Autunno/Inverno, un trend che porta nei nostri armadi vivacità e colori prorompenti che ci aiutano ad affrontare, con l’ottimismo tipico di quegli anni, anche le giornate più cupe. I favolosi 60 mettono d’accordo proprio tutti, designer, trendsetter e fashion victim Nell’ambito Moda, ancora una volta, gli anni del boom economico sono quelli che fanno la differenza. Tra le tendenze del “ritorno al passato” vediamo protagonisti anche gli anni 2000, un trend onnipresente in quasi tutte le sfilate di queste ultime fashion week. Anche gli anni ’80/’90 sono molto gettonati dagli stilisti: uno stile che però ha un pò stufato chi di passerelle e collezioni ne vede tutti i giorni. ... Leggi su lifeandpeople (Di venerdì 8 ottobre 2021) Life&People.it iÈ la60 la verada seguire questo Autunno/Inverno, un trend che porta nei nostri armadi vivacità e colori prorompenti che ci aiutano ad affrontare, con l’ottimismo tipico di quegli, anche le giornate più cupe. I favolosi 60 mettono d’accordo proprio tutti, designer, trendsetter e fashion victim Nell’ambito, ancora una volta, glidel boom economico sono quelli che fanno la differenza. Tra le tendenze del “ritorno al passato” vediamo protagonisti anche gli2000, un trend onnipresente in quasi tutte le sfilate di queste ultime fashion week. Anche gli’80/’90 sono molto gettonati dagli stilisti: uno stile che però ha un pò stufato chi di passerelle e collezioni ne vede tutti i giorni. ...

Advertising

tennantslaugh : Ripensavo a questo e mi è salita una rabbia perché lettera pago un botto di soldi per avere docenti che hanno anni… - heavydjrtysovl : @imnotyourzaddy Ma basta, questa storia è passata di moda. Su tiktok la maggior parte sono ragazzine dai 14 anni. A… - Henjie00 : RT @schwartzstern_: Ma perchè anzichè i pantaloni a vita bassa e quell'altra roba non facciamo tornare di moda il tradgoth anni 80 o l'emo/… - laRoyalBlood_ : RT @schwartzstern_: Ma perchè anzichè i pantaloni a vita bassa e quell'altra roba non facciamo tornare di moda il tradgoth anni 80 o l'emo/… - edonistico : @harleysgirlz immagina piangere nel 2021, fuori moda da anni -