Meloni e VK, a Piazzapulita Crosetto dice che la leader non sa neanche cosa sia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era novembre del 2019 quando, sugli altri profili social di Giorgia Meloni, era comparso il riferimento all’apertura di un canale su TikTok e di un canale su VK, che sta per VKontakte, il maggior social network russo. Ora il suo profilo risulta inattivo e l’ultimo post risale al febbraio del 2020, quando si mostra una foto di Mattia Santori (fondatore del movimento delle Sardine) insieme alla famiglia Benetton. Da quel momento, non c’è stata alcuna pubblicazione su VK da parte dello staff di Giorgia Meloni. Il tema è stato ripreso nella serata del 7 ottobre, durante la trasmissione Piazzapulita che ha mostrato la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage intitolata Lobby Nera. L’oggetto di questo secondo video, in realtà, non era Fratelli d’Italia (come nel primo caso), ma la Lega. In ogni caso, prima della seconda parte dell’inchiesta, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Era novembre del 2019 quando, sugli altri profili social di Giorgia, era comparso il riferimento all’apertura di un canale su TikTok e di un canale su VK, che sta per VKontakte, il maggior social network russo. Ora il suo profilo risulta inattivo e l’ultimo post risale al febbraio del 2020, quando si mostra una foto di Mattia Santori (fondatore del movimento delle Sardine) insieme alla famiglia Benetton. Da quel momento, non c’è stata alcuna pubblicazione su VK da parte dello staff di Giorgia. Il tema è stato ripreso nella serata del 7 ottobre, durante la trasmissioneche ha mostrato la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage intitolata Lobby Nera. L’oggetto di questo secondo video, in realtà, non era Fratelli d’Italia (come nel primo caso), ma la Lega. In ogni caso, prima della seconda parte dell’inchiesta, ...

