Maria Ressa, reporter di razza che col suo lavoro la differenza l'ha fatta (Di venerdì 8 ottobre 2021) La prima volta che ho incontrato Maria Ressa è stato a Giacarta, nel 1998, ma negli anni seguenti ho avuto occasione di conoscerla e apprezzarla in diverse altre occasioni, come collega seria, motivata e professionale, e spinta da un sincero desiderio di verità, reporter di guerra coraggiosa e determinata. Per questo la notizia che oggi, a Stoccolma, è stata insignita del Nobel per la Pace insieme a un altro valoroso collega, il russo Dmitry Muratov, non solo mi ha reso felice – perché è un riconoscimento dovuto a lei ma nello stesso tempo una vittoria per il giornalismo tutto - ma mi ha anche un po’ emozionato, ripensando al privilegio di averla conosciuta da vicino e di aver lavorato con lei: ”Maria e Dmitry sono rappresentanti di tutti i giornalisti che difendono questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) La prima volta che ho incontratoè stato a Giacarta, nel 1998, ma negli anni seguenti ho avuto occasione di conoscerla e apprezzarla in diverse altre occasioni, come collega seria, motivata e professionale, e spinta da un sincero desiderio di verità,di guerra coraggiosa e determinata. Per questo la notizia che oggi, a Stoccolma, è stata insignita del Nobel per la Pace insieme a un altro valoroso collega, il russo Dmitry Muratov, non solo mi ha reso felice – perché è un riconoscimento dovuto a lei ma nello stesso tempo una vittoria per il giornalismo tutto - ma mi ha anche un po’ emozionato, ripensando al privilegio di averla conosciuta da vicino e di aver lavorato con lei: ”e Dmitry sono rappresentanti di tutti i giornalisti che difendono questo ideale in un mondo in cui la democrazia e la ...

