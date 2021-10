Manuel Bortuzzo e Lulù, il ragazzo mette le cose in chiaro: “Neanche fidanzati”. Poi arriva lo spoiler sugli autori (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip6, inaspettatamente, è nata subito una vicinanza sentimentale tra due concorrenti. Si tratta della complicata relazione tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, che dona ogni giorno delle novità ai telespettatori del reality. La conoscenza tra i due procede tra alti e bassi, con lo sportivo che, a volte, sembra soffrire un po’ d’insofferenza nei confronti della ragazza. Lulù Selassiè, dal canto suo, invece, cerca continuamente la vicinanza dell’ex nuotatore, risultando, a volte, un po’ assillante. Nelle ultime ore, Manuel Bortuzzo ha deciso di chiarire la situazione con Lulù Selassiè, mettendo dei paletti alla loro relazione. Manuel Bortuzzo chiarisce la situazione con Lulù ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 8 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip6, inaspettatamente, è nata subito una vicinanza sentimentale tra due concorrenti. Si tratta della complicata relazione trae Lucrezia Selassiè, che dona ogni giorno delle novità ai telespettatori del reality. La conoscenza tra i due procede tra alti e bassi, con lo sportivo che, a volte, sembra soffrire un po’ d’insofferenza nei confronti della ragazza.Selassiè, dal canto suo, invece, cerca continuamente la vicinanza dell’ex nuotatore, risultando, a volte, un po’ assillante. Nelle ultime ore,ha deciso di chiarire la situazione conSelassiè,ndo dei paletti alla loro relazione.chiarisce la situazione con...

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si alza in piedi e cammina: la scena commuove i coinquilini e i fan - infoitcultura : Gf VIP: Manuel Bortuzzo lascia Lulù: «Per me sei come Aldo» - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo allontana Lulù: 'Non riesco ad entrare in questa parte' - infoitcultura : GF Vip Manuel Bortuzzo in piedi: la reazione dei concorrenti - infoitcultura : Manuel Bortuzzo prova a camminare al Grande Fratello -