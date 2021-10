Louis Vuitton | la preziosa storia del marchio | tra realtà e leggenda

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Life&People.it Il défiléPrimavera Estate 2022 va in scena nella celebre cornice del Passage Richelieu del Museo del Louvre a Parigi. In occasione del 200esimo anniversario del, il direttore creativo Nicolas Ghesquière svela ladella Maison e rievoca le diverse epoche di un passato poliedrico, all’insegna di una moda transgenerazionale. Dietro la lussuosa firma si cela un raccontorio, conosciuto da pochi, che affonda le sue radici nella figura dell’omonimo fondatore, che crea nel XIX secolo i rivoluzionari bauli da viaggio. In chiusura della Paris Fashion Week, la sfilataPrimavera Estate 2022 presenta il suo invito ad un grande ballo Sotto un tetto carico di lampadari d’epoca, sfila ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Parigi, blitz degli attivisti del clima alla sfilata di Louis Vuitton. Beffano il servizio d'ordine e irrompono in… - vogue_italia : Mini bag o custodie smartphone?! ???? - infoitcultura : Passerella di Louis Vuitton invasa: attivista trascinata fuori dalla sicurezza. Il video - megumishibasaki : RT @vogue_italia: Mini bag o custodie smartphone?! ???? - infoitcultura : L’attrice di Squid Game HoYeon Jung è la nuova testimonial Louis Vuitton -

Ultime Notizie dalla rete : Louis Vuitton

- L'attrice Ho Yeon Jung si unisce alla Maison come nuova ...Nicolas Ghesquière presents hisSpring - Summer 2022 Women's Collection at the Louvre Museum in ...L'irruzione sarebbe stata preparata da una trentina di attivisti di Extinction Rebellion, Amis de la Terre e di Youth For Climate e due di loro sono stati arrestati, secondo una nota diffusa dal movim ...La carriera di Jung è iniziata nell’industria della moda, facendo la modella per Louis Vuitton nella sua campagna prêt-à-porter nel 2017 e recitando anche sulla passerella della casa. Dopo un’apparizi ...