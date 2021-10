L’Eurovision 2022 sarà a Torino

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo un ballottaggio durato diverse settimane, la Rai ha deciso: sarà Torino ad ospitare l’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest. Il capoluogo, che era stato candidato lo scorso luglio dall’ex sindaca Chiara Appendino, ha avuto la meglio su avversarie temibilissime come Milano, Bologna e Rimini, in pole position fino alla fine (Roma, invece, era stata fatta fuori alla prima scrematura). Tra le motivazioni che hanno sorretto la scelta, c’è senz’altro lo snodo legato alla logistica e alla raggiungibilità: «Abbiamo spazi con capienze adatte, in pieno territorio cittadino e facilmente raggiungibili. Per ciò che riguarda l’ospitalità, la nostra offerta ricettiva è in grado di accogliere le migliaia di persone che l’evento saprà attrarre» aveva detto la sindaca. https://twitter.com/Eurovision/status/1446132205617500163