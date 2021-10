Insigne: «Spagna? Dispiace non aver vinto ma testa alta e vietato buttarsi giù» (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzo Insigne, attaccante dell’Italia e del Napoli, ha parlato in collegamento durante il Festival dello Sport Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli e dell’Italia, ha parlato in collegamento da Coverciano durante il Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. POST Spagna – «Dispiace a tutti di non aver vinto, ma non possiamo buttarci giù visto che tra due giorni abbiamo un’altra partita. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto e avere sempre il sorriso. Dispiace non aver vinto ma stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica » ITALIA TURCHIA – «È stata una grandissima emozione, non dico che non fossimo tesi ed emozionati. Per noi è stata una grandissima responsabilità, ma eravamo consapevoli della nostra ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzo, attaccante dell’Italia e del Napoli, ha parlato in collegamento durante il Festival dello Sport Lorenzo, attaccante del Napoli e dell’Italia, ha parlato in collegamento da Coverciano durante il Festival dello Sport di Trento. Le sue parole. POST– «a tutti di non, ma non possiamo buttarci giù visto che tra due giorni abbiamo un’altra partita. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo alto ee sempre il sorriso.nonma stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica » ITALIA TURCHIA – «È stata una grandissima emozione, non dico che non fossimo tesi ed emozionati. Per noi è stata una grandissima responsabilità, ma eravamo consapevoli della nostra ...

Advertising

sscnapoli : 1??2?? Gli azzurri convocati nelle rispettive nazionali?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: ITALIA - Insigne: 'Dispiace non aver battuto la Spagna, stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica' http… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Insigne: 'Dispiace non aver battuto la Spagna, stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica' http… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Insigne: 'Dispiace non aver battuto la Spagna, stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica' http… - napolimagazine : ITALIA - Insigne: 'Dispiace non aver battuto la Spagna, stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica' -