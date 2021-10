FIFA 22 è appena uscito, ma potrebbe essere l'ultimo (Di venerdì 8 ottobre 2021) FIFA 22 è appena uscito ma potrebbe già passare alla storia per essere l’ultimo capitolo di una saga lunga quasi 30 anni. A pochi giorni dall’uscita del simulatore di calcio, Electronic Arts ha annunciato di essere al lavoro sull’ipotesi di mettere la parola fine al franchise FIFA per rinominare il proprio gioco con un titolo tutto nuovo – un po’ come ha fatto Konami con PES, diventato eFootball. «Guardando avanti, stiamo anche esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA Sports globali. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio. La nostra priorità è quella di ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 8 ottobre 2021)22 èmagià passare alla storia perl’capitolo di una saga lunga quasi 30 anni. A pochi giorni dall’uscita del simulatore di calcio, Electronic Arts ha annunciato dial lavoro sull’ipotesi di mettere la parola fine al franchiseper rinominare il proprio gioco con un titolo tutto nuovo – un po’ come ha fatto Konami con PES, diventato eFootball. «Guardando avanti, stiamo anche esplorando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio EA Sports globali. Questo significa che stiamo rivedendo il nostro accordo relativo ai diritti di denominazione con, che è separato da tutte le altre nostre partnership ufficiali e licenze nel mondo del calcio. La nostra priorità è quella di ...

