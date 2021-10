Expo | periferie e trasporti | Raggi e Michetti si annusano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il caffè c’è stato, lo scambio di informazioni anche. Ma ci si è fermati qui. Nessun endorsement o indicazione di voto. Neppure a mezza bocca. Questa mattina, come annunciato, Virginiae il candidato del centrodestra Enricosi sono incontrati in Campidoglio. Alla fine entrambi nel corso di un punto stampa in aula Giulio Cesare ne hanno chiarito la natura. “Non facciamo accordi di palazzo, sono venuto per un incontro istituzionale, mi interessava capire la procedura, a che punto eravamo con metro e tranvie”, ha detto. “Nessuna indicazione di voto. Ho già detto che gli elettori non sono mandrie da portare al pascolo", ha confermato poco dopo. La necessità della sindaca uscente sembra essere stata quella di comunicare le cose fatte in questi anni e, usando le sue parole, ...

Advertising

ilfoglio_it : Caffè in Campidoglio tra la sindaca uscente #Raggi e #Michetti. Davanti alle telecamere i due confermano: 'Nessun a… - giorgiolope : @lauraleghista Di una patologia molto grave, per riuscire a confermare chi ha favorito il degrado della città (non… - valjant_e : @La_manina__ @giangolz tra #papponi e #parassiti hai poco da scegliere,il destino di #roma è segnato,come l'inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Expo periferie

Corriere della Sera

Lepiù esterne quelle in cui vivono oltre 700.000 cittadini, il 25% dell'intera popolazione romana, sono fisicamente isolate dal tessuto urbano, impossibilitate a dialogare fra loro, ...Mette al centro i temi: il lavoro, le, la candidatura all'. Surfa tra vecchi e nuovi equilibri. Per dire: la sua lista personale, racconta il coordinatore Andrea Venuto, potrebbe ...Home Economia urbana Roma si legge: Raggi accoglie Michetti e Gualtieri in Campidoglio, la transizione è già cominciata – PODCAST Ecco le principali notizie della giornata dalla rassegna stampa a cura ...ROMA - "La lotta alla criminalità, il lavoro, l’attenzione per le periferie e i trasporti sono le mie priorità per la città. Ho invitato in Campidoglio ...