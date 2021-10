Eurovision Song Contest 2022 | scelta ufficialmente la città che ospiterà l’evento

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Ora abbiamo una risposta certa: l’si terrà a Torino. Poco fa le principali testate, tra cui il Corriere della Sera, hanno rivelato la notizia in anteprima, ponendo fine all’attesa che durava ormai da settimane. Niente da fare quindi per le altrecandidate come Bologna, Milano, Roma e molte altre: la Rai, insieme all’EBU, dopo un’attenta valutazione e scrematura, hanno fatto la loro, selezionando quindi unache va a soddisfare tutti i requisiti necessari per ospitare un evento di tale portata. Rimane ora da decidere chi saranno i conduttori italiani del, ma i nomi di alcuni candidati sono già trapelati: si parla di Alessandro Cattelan, Chiara Ferragni e di Milly Carlucci. ...

Sarà Torino ad ospitare l'edizione 2022 dell'Contest. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma sembrano ormai non esserci più dubbi sulla scelta del capoluogo piemontese. La candidatura presentata in estate dal sindaco ... È tutto in un 'Mammamia', l'inedito uscito stanotte, il sound della band che dalla vittoria dell'Contest sta incassando sold out e ovazione oltre confine.