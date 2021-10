Di Marzio | “Osimhen attaccante più forte della serie A Coppa d’Africa? Mi preoccupano Manolas e Petagna”

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Gianni Diritienel’piùA. sulla: “Mi”. DIE LAGianni Di, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Disi è soffermato tra le altre cose sue la. “Mertens dietro la punta al posto di Zielinski? Si dovrebbe tornare al 4-2-3-1. Fabian Ruiz? Lui è portato a sinistra che è il suo ruolo. Anguissa sta un po’ sul centrodestra e poi c’è bisogno di uno che ...

Interventuo a Maracanà , sulle frequenze di Tmw Radio , Gianni Disi è soffermato sulla situazione del Napoli e sul lavoro fatto da Spalletti in questi mesi: ...Ma ha aiutato anche Victor...Serie A - Gianni Dia Zona Goal, trasmissione di TMW Radio, ha parlato del successo del Napoli: 'Non c'è stata ... Ha dimostrato il Napoli di avere unstraripante. E Anguissa ha messo a ...Gianni Di Marzio ritiene Osimhen l’attaccante più forte della serie A. sulla Coppa D'Africa: "Mi preoccupano Manolas e Petagna".L'ex tecnico partenopeo, esperto di calcio internazionale e consulente di mercato, ha pochi dubbi: 'Osimhen è il primo attaccante in Italia'.