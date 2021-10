Costringe la moglie a dormire per terra perché russa: 58enne denunciato e condannato (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha costretto la moglie a d ormire in terra per 3 anni perché russava . Dopo anni di abusi però la donna di Chieti, in Abruzzo, ha trovato il coraggio di denunciare il marito e separarsi da lui. ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha costretto laa d ormire inper 3 anniva . Dopo anni di abusi però la donna di Chieti, in Abruzzo, ha trovato il coraggio di denunciare il marito e separarsi da lui. ...

