Clima | Mattarella | ‘non è più tempo di ambiguità e distinguo’

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Senza dubbio non vi è sfida più grande e impegnativa, per l’umanità, del cambiamentotico. Si tratta di una drammatica realtà, di cui i popoli dell’Africa hanno esperienza diretta già da decenni. Come ha recentemente ricordato Vanessa Nakate a Milano, nonostante l’intero continente sia responsabile di appena il 3% delle emissioni globali, si trova ad essere vittima di una percentuale ben più consistente delle conseguenze avverse dei cambiamentitici: dalla desertificazione ad apocalittiche inondazioni, alla allarmante riduzione del terreno coltivabile, con le gravi conseguenze sull’alimentazione. Nel contrasto ai cambiamentitici non è piùdie di distinguo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, ...

Incontri con l'Africa. Pandemia, clima, integrazione. Sono questi i temi al centro dell'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha aperto l'evento "Incontri con l'Africa", terza edizione della Conferenza