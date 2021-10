Clima: Draghi, per Bce -40% produttività aziende entro 2050 causa cambiamento climatico (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La Banca centrale europea stima che il cambiamento Climatico incontrollato causerà un calo del 40% della produttività delle aziende entro il 2050. Abbiamo bisogno di finanziamenti privati ??su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Le aziende sono esattamente al centro della transizione ecologica. Dovrai cambiare la tua struttura produttiva, adattarti alle nuove fonti di energia e i governi sono pronti a supportarti”. Così il premier Mario Draghi intervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 ottobre 2021) Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “La Banca centrale europea stima che iltico incontrollato causerà un calo del 40% delladelleil. Abbiamo bisogno di finanziamenti privati ??su larga scala, insieme a maggiori investimenti pubblici, per accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Lesono esattamente al cdella transizione ecologica. Dovrai cambiare la tua struttura produttiva, adattarti alle nuove fonti di energia e i governi sono pronti a supportarti”. Così il premier Mariointervenendo in videocollegamento al Summit B20. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

