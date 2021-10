Ascolti TV | Giovedì 7 Ottobre 2021. Fino all’Ultimo Battito vince col 19.1%, Star in The Star 10.4%. Boom 20, terza rete con la Nations League (6.4%). Record Piazza Pulita (7.1%). (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco Bocci Nella serata di ieri, Giovedì 7 Ottobre 2021, su Rai1 Fino all’Ultimo Battito ha appassionato 3.882.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5 la semifinale di Star in The Star ha raccolto davanti al video 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Giovanni e Droga ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 898.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 929.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 912.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.170.000 spettatori con uno ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco Bocci Nella serata di ieri,, su Rai1ha appassionato 3.882.000 spettatori pari al 19.1%. Su Canale 5 la semifinale diin Theha raccolto davanti al video 1.898.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Giovanni e Droga ha interessato 632.000 spettatori pari al 3.1% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 898.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Lui è Peggio di Me ha raccolto davanti al video 929.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Su4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 912.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7ha registrato 1.170.000 spettatori con uno ...

