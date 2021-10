Twitch leak, codice sorgente e guadagni svelati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembra che Twitch sia stato violato, facendo trapelare il codice sorgente per il servizio di streaming dell’azienda, un concorrente Steam inedito di Amazon Game Studios e dettagli sui compensi dei creatori. Un poste anonimo sulla bacheca di messaggistica 4chan ha rilasciato un torrent da 125 GB, che secondo loro include l’intero Twitch e la sua cronologia di commit. Perchè questo leak Il poste afferma che la perdita è progettata per “promuovere più interruzioni e concorrenza nello spazio di streaming video online”. The Verge è in grado di confermare che la perdita è legittima e include codice recente come questa settimana. Video Games Chronicle ha riportato per la prima volta i dettagli sulla fuga di oggi. Twitch ha confermato di aver subito una violazione dei ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sembra chesia stato violato, facendo trapelare ilper il servizio di streaming dell’azienda, un concorrente Steam inedito di Amazon Game Studios e dettagli sui compensi dei creatori. Un poste anonimo sulla bacheca di messaggistica 4chan ha rilasciato un torrent da 125 GB, che secondo loro include l’interoe la sua cronologia di commit. Perchè questoIl poste afferma che la perdita è progettata per “promuovere più interruzioni e concorrenza nello spazio di streaming video online”. The Verge è in grado di confermare che la perdita è legittima e includerecente come questa settimana. Video Games Chronicle ha riportato per la prima volta i dettagli sulla fuga di oggi.ha confermato di aver subito una violazione dei ...

Advertising

lastknight : Oggi un threat-actor ha pubblicato TUTTO il codice sorgente di #Twitch in un #Leak incredibile di 128Gb. All'intern… - ilfoglio_it : Dopo “The Facebook Files”, un leak ancor più duro ha colpito #Twitch, la piattaforma social di trasmissioni in dire… - infoitscienza : Twitch leak, codice sorgente e guadagni svelati - angryzapper : RT @lastknight: #Twitch, per la serie #CoseDaNerd una bellissima analisi dei dati presenti all'interno del leak fatta da - lastknight : #Twitch, per la serie #CoseDaNerd una bellissima analisi dei dati presenti all'interno del leak fatta da… -