Traffico Roma del 07-10-2021 ore 08 | 00

Luceverde Roma Buongiorno Mi hai trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo Per ora un incidente sta provocando code tra il raccordo è la tangenziale est e mentre sulla diramazione Roma Sud in coda in entrata raccordo su quest'ultimo incolonnamenti lungo la carreggiata esterna tra la Prenestina e la Tiburtina all'altezza della Flaminia anche qui code tra il labbro il raccordo E dopo lungo la carreggiata in tema per un incidente si sta in coda tra la Casilina e l'abbia altre cose sulla Salaria Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est e qui a seguito di un incidente chiusa la galleria nuova circonvallazione interna altezza della 24 in direzione della Salaria è chiuso anche il video della 24 verso la Salaria Provenendo dal raccordo anulare un incidente Si segnala poi su via Giovan

