Striscia la Notizia | che fine ha fatto la fiction su Mimmo Lucano? 

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Pinuccio indaga sullacostata alla Rai 1,6 milioni di euro Costata 1,6 milioni di euro e con Bebbe Fiorello protagonista, chefarà “Tutto il mondo è paese”?coprodotta dalla Rai nel 2017 e mai trasmessa, è incentrata sulla storia dell’ex sindaco di RiaceLucano, che recentemente è stato condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi di carcere per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio. Leggi anche –> giorgio rocca in slalom racconto chi sono imprese sportive e tanto altro Federico Mollicone, membro della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, intervistato da Pinuccio a “Rai Scoglio 24” (la rubrica dila ...