Squid Game | uno dei protagonisti della serie Netflix è diventato padre

(Di giovedì 7 ottobre 2021), laè uno dei nuovi fenomeni virali lanciati su, in questi giorni sta cercando di battere ogni record., uno dei(Foto dal web)Il cast ha annunciato una bellissima notizia con i fan, l’attore coreano Park Hae Soo nellainterpreta Cho Sang-woo, èper la prima volta, il personaggio interpretato è considerato nel suo quartiere una leggenda. Proprio perché è stato in grado di costruire un impero finanziario, il suo castello di carte crollerà per poi trovarsi senza soldi e al verde, Park Hae Soo è uno dei personaggio più importanti...

RaiNews : Forse non ce ne siamo ancora accorti, ma siamo tutti travolti dalla 'hallyu', l'onda che rappresenta la diffusione… - NetflixIT : Il cast di Squid Game gioca anche con i nostri sentimenti?? - NetflixIT : Abbiamo rivisto anche oggi Squid Game? Sì. Siamo forse stanchi di parlarne? No! - itzshameIess : ho finito squid game ieri notte - dedalya16 : RT @vlavivlava: squid game ma sei italiano -

ha fatto batter cassa a Netflix (diventando la serie più vista di sempre al debutto) ed involontariamente anche al marchio Vans. Nella serie sud coreana, infatti, tutti i protagonisti che ...Tutti, ma proprio tutti, ne parlano. Ci riferiamo alla serieil nuovo fenomeno virale lanciato da Netflix che in questi giorni sta battendo ogni record e il cui cast, oggi, ha annunciato una nuova bella notizia e soddisfazione. Congratulazioni dunque ...Oggi vogliamo proporvi alcuni dei gadget e prodotti più interessanti a tema Squid Game che potete acquistare direttamente su Amazon. La Squid Game mania è ufficialmente esplosa in tutto il Mondo, Ital ...Congratulazioni dunque all’attore coreano Park Hae Soo, che nella serie interpreta Cho Sang-woo, per essere diventato padre per la prima volta. Stiamo parlando proprio di uno dei personaggi più import ...