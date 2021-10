Sorridere ci fa sentire più positivi e aiuta a vivere meglio (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel 1999 Harvey Ball, noto per essere il creatore del celeberrimo simbolo dello smile (la faccina sorridente che ormai tutti conosciamo) istituì il World Smile Day, ovvero la giornata mondiale del sorriso, che si festeggia ogni anno il primo venerdì del mese di Ottobre. In questo giorno ognuno è invitato a essere felice, sorridente e gentile verso il prossimo, così da rendere gioiose anche le persone intorno, in una sorta di circolo virtuoso del sorriso. Sì, perché Sorridere ci fa sentire più positivi, felici e gioiosi: diversi studi come “Effects of facial feedback on emotional experience are small and variable” pubblicato sul Psychological Bulletin, hanno confermato che non sorridiamo perché siamo felici ma siamo felici perché sorridiamo. Basta guardarsi intorno per accorgersi di quanto siano vere queste parole: molto spesso, ... Leggi su dilei (Di giovedì 7 ottobre 2021) Nel 1999 Harvey Ball, noto per essere il creatore del celeberrimo simbolo dello smile (la faccina sorridente che ormai tutti conosciamo) istituì il World Smile Day, ovvero la giornata mondiale del sorriso, che si festeggia ogni anno il primo venerdì del mese di Ottobre. In questo giorno ognuno è invitato a essere felice, sorridente e gentile verso il prossimo, così da rendere gioiose anche le persone intorno, in una sorta di circolo virtuoso del sorriso. Sì, perchéci fapiù, felici e gioiosi: diversi studi come “Effects of facial feedback on emotional experience are small and variable” pubblicato sul Psychological Bulletin, hanno confermato che non sorridiamo perché siamo felici ma siamo felici perché sorridiamo. Basta guardarsi intorno per accorgersi di quanto siano vere queste parole: molto spesso, ...

